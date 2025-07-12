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Общество

Учёные зафиксировали быстрый рост вспышечной активности на Солнце

На Солнце начался рост вспышечной активности. Об этом 12 июля сообщается на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) совместно с Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН).

«С середины вчерашнего дня на Солнце наблюдается значительное увеличение количества и площади активных областей, в том числе на невидимой с Земли стороне. Это свидетельствует о глобальном характере роста активности», – говорится на сайте лаборатории.

На данный момент рост активности на Солнце не представляет прямой угрозы для Земли.

Отметим, за 11 и 12 июля на Солнце всего произошло 17 вспышек, что в три раза превышает средние показатели июля.

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