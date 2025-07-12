Учёные зафиксировали быстрый рост вспышечной активности на Солнце

16:39, 12 июля 2025, ПАИ

На Солнце начался рост вспышечной активности. Об этом 12 июля сообщается на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) совместно с Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН).

«С середины вчерашнего дня на Солнце наблюдается значительное увеличение количества и площади активных областей, в том числе на невидимой с Земли стороне. Это свидетельствует о глобальном характере роста активности», – говорится на сайте лаборатории.

На данный момент рост активности на Солнце не представляет прямой угрозы для Земли.

Отметим, за 11 и 12 июля на Солнце всего произошло 17 вспышек, что в три раза превышает средние показатели июля.