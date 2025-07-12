Мотоблок конфисковали у жителя Невельского округа за пьяную езду

22:02, 12 июля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя повторно задержали сотрудники полиции в Невельском округе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

58-летний мужчина управлял мотоблоком на трассе Санкт-Петербург – Невель. Сотрудники ДПС изъяли у водителя-рецидивиста средство передвижения.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.