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Общество

Шторм оставил жителей Новгородской области без света

Шторм оставил жителей соседней Новгородской области без света, сообщает филиал «Россети Северо-Запад».

Последствия сильного шторма ликвидируют 32 бригады энергетиков, новгородский филиал «Россетей» работает в особом режиме. Как пишет РИА Новости, в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, а все развлекательные мероприятия пришлось отменить.

Работы продлятся до полного устранения последствий непогоды.

Напомним, что в Псковской области также прошёл ураган, в результате которого некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново.

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