Шторм оставил жителей Новгородской области без света

22:53, 12 июля 2025, ПАИ

Шторм оставил жителей соседней Новгородской области без света, сообщает филиал «Россети Северо-Запад».

Последствия сильного шторма ликвидируют 32 бригады энергетиков, новгородский филиал «Россетей» работает в особом режиме. Как пишет РИА Новости, в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, а все развлекательные мероприятия пришлось отменить.

Работы продлятся до полного устранения последствий непогоды.

Напомним, что в Псковской области также прошёл ураган, в результате которого некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново.