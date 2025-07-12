Шторм оставил жителей Новгородской области без света
Шторм оставил жителей соседней Новгородской области без света, сообщает филиал «Россети Северо-Запад».
Последствия сильного шторма ликвидируют 32 бригады энергетиков, новгородский филиал «Россетей» работает в особом режиме. Как пишет РИА Новости, в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, а все развлекательные мероприятия пришлось отменить.
Работы продлятся до полного устранения последствий непогоды.
Напомним, что в Псковской области также прошёл ураган, в результате которого некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново.
После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики
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