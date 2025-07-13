Росгвардия напомнила о сроках хранения изъятого и сданного оружия

11:27, 13 июля 2025, ПАИ

О сроках хранения изъятого и сданного оружия напомнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Основанием для изъятия оружия может стать нарушение правил его ношения, несоблюдение требований безопасности, проблемы с лицензированием или смерть собственника.

Изъятые или сданные оружие и патроны должны быть отчуждены их собственником в соответствии с гражданским законодательством либо получены им в соответствии с требованиями закона в течение одного года. Собственник также вправе отказаться от права собственности на такое оружие.

При несоблюдении указанных сроков оружие переходит в собственность РФ, подлежит утилизации либо может быть использовано Росгвардией или другими организациями в рамках своих полномочий.