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Общество

Михаил Ведерников поздравил с Днём освобождения жителей Идрицы, Пустошкинского и Пушкиногорского округов

Жителей Идрицы, Пустошкинского и Пушкиногорского муниципальных округов с 81-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков поздравил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что оккупация Пустошкинского района длилась три года – там погибло более 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. За освобождение Пушкиногорской земли на полях сражений пало более десяти тысяч воинов, партизан и подпольщиков. В этот же день была освобождена и Идрица – посёлок, который сегодня носит почётное звание Родины Знамени Победы.

«Сквозь десятилетия мы бережно сохраняем в сердцах память о тех великих событиях. Низкий поклон поколению ветеранов, подарившим нам Победу, жизнь и свободу! Помним и чтим наших защитников Отечества. С праздником, друзья!» – заключил псковский губернатор.

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