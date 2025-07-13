Псковичи отказываются от пластиковой посуды, показал опрос

21:00, 13 июля 2025, ПАИ

Большинство жителей города (83 %) готовы отказаться от использования пластиковой посуды согласно опросу сервиса SuperJob, проведённому среди экономически активного населения Пскова.

Из них 42 % респондентов однозначно поддерживают этот шаг, а 41% скорее готовы к переходу на экологичные альтернативы.

Стоит отметить, что женщины проявляют большую готовность отказаться от пластика, чем мужчины. Особенно активна в этом вопросе молодёжь до 35 лет – среди них готовность к отказу от пластиковой посуды достигает 86 %.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, что направлено на снижение негативного воздействия пластика на окружающую среду.

Тем не менее, 17 % опрошенных пока не готовы к таким изменениям: 4 % категорически против, а 13 % скорее не готовы отказаться от пластиковой посуды. Основные аргументы противников – удобство и экономическая доступность одноразовой продукции. Многие отмечают, что пластик особенно удобен в поездках и походах, и выражают сомнения по поводу альтернатив: Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?