В Пскове выявили новых граждан призывного возраста без воинского учёта

21:20, 13 июля 2025, ПАИ

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, проведены сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий проверено 16 граждан. Среди указанных лиц выявлено четыре новых гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте, в связи с чем они доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учёт.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.