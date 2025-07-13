Благотворительный «Матч года» собрал 30 миллионов рублей для детей с ограниченными возможностями

23:55, 13 июля 2025, ПАИ

Благотворительный «Матч года» между российскими звёздами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошёл на «ЦСКА арене» в Москве в воскресенье, 13 июля. Об этом пишет «РИА Новости Спорт».

Встреча собрала не менее 12 тысяч зрителей и завершилась со счётом 15:3 в пользу команды Запада.

Организаторы сообщили, что в результате матча было собрано 30 миллионов рублей. Средства сформированы за счёт пожертвований благотворительных партнёров и прибыли от продажи билетов. Деньги будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с детским церебральным параличом (ДЦП) и другими двигательными нарушениями, а также на реализацию других благотворительных инициатив.

Для сравнения, в прошлом году благодаря аналогичной акции удалось собрать 10 миллионов рублей. Тогда адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и опорно-двигательными нарушениями, а также поддержали 35 медицинских учреждений в 22 городах России.