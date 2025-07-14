Как мошенники обманывают абитуриентов при поступлении в вузы, рассказали эксперты

10:20, 14 июля 2025, ПАИ

В России фиксируют всплеск мошенничества, связанного с поступлением в вузы. Жертвами становятся и сами абитуриенты, и родители, рассказала «Известиям» киберэксперт и инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

«Одна из новых схем — звонки от имени Минпросвещения или экзаменаторов. Родителям предлагают срочно зарегистрировать ребенка на некоем «портале сдачи ЕГЭ», требуют предоставить СМС-код и затем получают доступ к аккаунтам и личным данным», — рассказывает Едемская.

Среди других схем — отправка поддельных сообщений от имени ректора или сотрудников вузов с просьбой подтвердить данные или предоставить личную информацию. Также предлагают подать электронную заявку на поступление в вуз.

«Злоумышленники просят пройти по фишинговой ссылке, где потребуется подтвердить свою личность через Telegram или другие порталы. Если жертва внесет информацию, мошенники исчезнут вместе с полученными персональными данными и украденным профилем», — добавил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Схемы с поступлением в вузы пришли на смену обманам, связанным со сдачей ЕГЭ. По данным ГК «Солар», предоставленным «Известиям», в 2025 году зафиксирован всплеск таких попыток на 30% по сравнению с прошлым годом. Лидировали в рейтинге по количеству попыток доступа к вредоносным ресурсам школы Центрального федерального округа (во время проведения ЕГЭ было заблокировано до 620,5 млн запросов), Сибири (ограничен доступ к 197,6 млн ресурсов) и Поволжья (180,5 млн запросов).

Мошенники используют множество способов, чтобы обмануть абитуриентов, рассказывает «Известиям» адвокат Шон Бетрозов. Большинство направлено на то, чтобы якобы «помочь» с поступлением, но это приводит к потере денег, а иногда и к уголовной ответственности.

К примеру, преступники могут пообещать выпускнику школы целевое направление и зачисление по квоте. В таком случае родителям предлагают заключить договор с некой организацией, которая якобы может за деньги обеспечить бюджетное место в вузе. По факту человек получает поддельные документы — их использование приводит к отказу в приеме или даже уголовному делу.

«Также мошенники продают дипломы и сертификаты, которые якобы подтверждают победы в олимпиадах и другие достижения и дают дополнительные баллы. После оплаты регистрации участнику выдают диплом, не признанный Министерством просвещения. Последствия такие же, как в предыдущей схеме», — отметил юрист.

Другая частая уловка, которая встречается и в этом году, — звонки или сообщения от якобы сотрудников приемной комиссии, предлагающих «гарантированное бюджетное место», «приращение баллов ЕГЭ» или баллы за внутренние экзамены. По факту семья либо переводит деньги и теряет их, либо переходит на фейковый сайт и теряет данные, в том числе платежные, добавляет киберэксперт Екатерина Едемская.

Наконец, под видом сотрудников вузов злоумышленники могут предлагать репетиторские услуги — с гарантией поступления или без нее, с «повышением шансов». По итогу занятия могут не состояться вовсе или проводиться формально, никаких привилегий абитуриент в итоге не получает. Более того, его семья может потерять крупную сумму, если родителей попросят оплатить сразу пакет занятий.

Множество уловок связано именно с фейковыми сайтами учебных заведений. Через них преступники собирают персональные данные и могут красть деньги абитуриентов. Особенно актуальны фейковые страницы, связанные с выплатами или предложениями по рассрочке на учебу, отметил Александр Вураско.

«В случае реального успешного поступления аферисты от имени вуза предлагают заранее подать заявку на получение стипендии или проживание в общежитии — такие случаи уже фиксировались экспертами Solar AURA. Для этого требуется якобы «актуализировать» личные данные на сайте вуза — также с помощью фейковой ссылки и авторизации через различные государственные порталы. Так хакеры получают доступы к профилям пользователей», — рассказал Вураско.