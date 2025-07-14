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Общество

Завершилась 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона

13-я я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершила свою работу, пишет газета «Призыв».

  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков
  • 13-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона завершилась
    Фото: Владимир Бумаков

«Экспедиция дала отличный результат, ради которого мы работали все эти дни. Поднят советский боец, погибший в Себежском укрепрайоне в первые дни его обороны. Самое активное участие в подъёме бойца принимали наши товарищи из студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Погода нам уж точно не благоприятствовала: жарко, очень сыро, тучи комаров и оводов. Но сломить нас они не смогли. Задача была выполнена», – рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

При бойце обнаружили его личные вещи, части обмундирования, остатки газеты, бумажника и смертный медальон – «ладанку». «Медальон в очень плохом состоянии, и мы отправим его на экспертизу. Может, этому бойцу повезёт и мы вернём его имя. Боец погиб на своей последней позиции от попадания осколка в голову. Каска навылет», – добавил Владимир Бумаков.

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