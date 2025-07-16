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Общество

На улице Шестака в Пскове установят мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву

На доме №17 на улице Шестака в Пскове установят мемориальную доску Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву. Такое решение принято сегодня, 16 июля, на заседании комитета по социальным вопросам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: ПГД

37-летний Иван Поздеев погиб при исполнении воинского долга на территории Херсонской области 22 июля 2022 года в ходе специальной военной операции.

Помимо звезды героя Иван Поздеев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, II степени с мечами и ордена Мужества.

Мемориальная доска появится на стене дома, где жил Иван Поздеев.

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