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Общество

Одни палки стоят: град побил яблоневый сад в себежском хозяйстве

Град побил молодые яблони в крестьянском хозяйстве Себежского района, сообщил корреспонденту ПАИ его руководитель Иван Мельник.

«Сады с яблоками град не тронул, а питомники и молодой сад – да, сильно порезало, одни палки стоят и саженцы мелкие. Пока рано говорить о масштабах трагедии. Посмотрим ещё неделю, как начнут восстанавливаться деревья. Мы сегодня будем делать обработку, чтобы раны заживали и инфекция не попала. Главное, что по яблоку не попало, прошло в 500 метрах. В сад не зашёл. Если бы добрался до яблонь, была бы беда, яблоки можно было бы пускать на переработку», – поделился Иван Мельник.

Фото: ПАИ

В Псковской области такие погодные аномалии – редкость, продолжил он. «Но последние два года такие случаи участились. Обычно на юге такое происходит. Там как раз поля накрывают противоградовой сеткой. Я думаю, если год-два у нас так ещё будет, то тоже к этому придём», – отметил аграрий.

Напомним, 11 июля в центре Себежа прошёл ливень, на окраинах города выпал крупный град, который повредил посадки на огородах.

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