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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на сентябрьских выборах

Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организация промоакций и BTL-мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на:

выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Куньинского муниципального округа первого созыва;

дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3;

выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Пустошкинского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа первого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов Себежского муниципального округа первого созыва;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП 602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с 30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет 4, почтовый адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет 4.) готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL-мероприятий, изготовлению сувенирной продукции и печати агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове:

Щиты 6х3 метра:

  • стоимость размещения составляет 18 000–25 000 рублей в месяц;
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц;
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 рублей за квадратный метр.

Сити-форматы 1,2х1,8 метра:

  • стоимость размещения составляет 5 500 рублей в месяц;
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц;
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 рублей за квадратный метр.

Сити-формат 1х2,4 метра:

  • стоимость размещения составляет 5 500 рублей в месяц;
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц;
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 рублей за квадратный метр.

Пиллар 1,4х3 метра:

  • стоимость размещения составляет 12 000 рублей в месяц;
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц;
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 рублей за квадратный метр.

LED-экран:

2х1,5 МФЦ:

  • стоимость размещения составляет 10 000 рублей в месяц;
  • стоимость размещения – бесплатно;
  • стоимость изготовления ролика – 5000 рублей.

1,2х1,8 ТРЦ Fjord Plaza:

  • стоимость размещения составляет 10 000 рублей в месяц;
  • стоимость размещения – бесплатно;
  • стоимость изготовления ролика – 5000 рублей.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

Изображение здесь и далее: ООО «Фабрика рекламы Энди»

Предлагаем вам проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в Пскове и Псковской области. Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией

  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»

Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ её персонализации).

Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 рублей за час работы специалиста.

Печать газет:

четыре полосы А3, 4+4, 45 гр;

10 000 штук – 87 000 рублей;

30 000 штук – 125 000 рублей;

50 000 штук – 168 000 рублей;

100 000 штук – 315 000 рублей.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г/КВ. М

Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 г/кв. м

Листовки и флаерсы – цифровая печать:

4+0 – полноцветная печать с одной стороны;

4+4 – полноцветная печать с двух сторон;

1+0 – печать с одной стороны одним цветом.

130 Г/ КВ. М

Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр. /м. кв.

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

Интерьерная печать

Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр.

Предлагаем вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).

Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

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