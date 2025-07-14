Главные причины появления секущихся волос назвала трихолог

20:31, 14 июля 2025, ПАИ

Волосы могут сечься из-за недостатков витаминов. О причинах этого явления «Известиям» рассказала 14 июля врач-трихолог и врач-косметолог Ирина Троицкая.

По словам специалиста, одной из основных причин является повреждение волос от тепла. Частое использование фена, утюжков и плоек может привести к перегреву волос и их повреждению.

Ещё одна распространённая причина – химическое воздействие. Окрашивание, завивка и другие процедуры могут ослабить структуру волос и сделать их более склонными к сечению.

Также важно обратить внимание на увлажнение волос. Сухие волосы более подвержены повреждениям. Недостаток влаги может быть вызван неправильным уходом или воздействием окружающей среды, например, солнца, ветра или холода. Кроме того, неаккуратное расчёсывание также может привести к появлению секущихся волос.

По словам трихолога, частое мытьё волос с использованием агрессивных шампуней может лишить их натуральных масел, что приводит к сухости и, как следствие, к сечению волос.

Недостаток витаминов и минералов в рационе, таких как витамины A, E, D и омега-3 жирные кислоты, также может негативно сказаться на здоровье волос.

Кроме того, механическое воздействие, например, трение о подушку или одежду, может повредить волосы.

Для предотвращения появления секущихся концов важно правильно ухаживать за волосами, использовать защитные средства при укладке, регулярно подстригать волосы, следить за сбалансированным питанием и восполнять дефицит витаминов и минералов в организме.