Пскович лишился Mitsubishi за долги

21:20, 14 июля 2025, ПАИ

В отделении судебных приставов по Пскову № 1 на принудительном исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по договору займа и об обращении взыскания на залоговое имущество в виде автомобиля Mitsubishi Lancer. Мужчина взял кредит в размере 270 тысяч рублей, сообщили ПАИ судебные приставы.

Так как свои долговые обязательства 36-летний пскович так и не исполнил, судебные приставы арестовали его автомобиль. Во время описи транспортного средства должник сопротивлялся и мешал сотрудникам органа принудительного исполнения. Тем не менее, процессуальные действия были завершены. Арестованный автомобиль оставили должнику на ответственное хранение до момента его реализации.

После несостоявшихся торгов взыскатель согласился получить имущество должника в счёт денежного возмещения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.