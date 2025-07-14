Посетивший города Псковской области бронепробег завершился в Москве

22:51, 14 июля 2025, ПАИ

Завершился VII бронепробег «Дорога мужества», организованный межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество». Колонна военной техники, состоящая из отреставрированных образцов времён Великой Отечественной войны и первых послевоенных десятилетий, прошла около 1590 километров по маршруту Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь – Москва, пишет ТАСС.

В пробеге приняли участие такие легендарные машины, как «Катюша» БМ 13НМ, БТР 40, БРДМ 1, БРДМ 2, БМ 8 24, УАЗ 469, ГАЗ 69, ГАЗ 66, ЗИС 5, ЗИС 151, ЗИЛ 157, ЗИЛ 131, ГАЗ 63 АС 1, ГАЗ 24. Старт пробега был дан 8 июля на Поклонной горе.

Жители городов, через которые проходил маршрут, встречали участников пробега и вместе с ними проводили памятные мероприятия, возлагали венки и цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны.

Колонна демилитаризованной бронированной техники прибыла в Псковскую область 9 июля, остановившись в Великих Луках. 10 июля бронепробег прибыл в Псков.