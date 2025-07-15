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Общество

Роскачество проверит зелёный горошек и красную икру к Новому году

Роскачество проверит зелёный горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал глава организации Максим Протасов.

«К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры», - приводит слова Протасова РИА Новости.

Он отметил, что ещё в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.

На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, добавил Протасов.

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