Роскачество проверит зелёный горошек и красную икру к Новому году

09:29, 15 июля 2025, ПАИ

Роскачество проверит зелёный горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал глава организации Максим Протасов.

«К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры», - приводит слова Протасова РИА Новости.

Он отметил, что ещё в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.

На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, добавил Протасов.