Псковичи лишились свыше 6 миллионов рублей после общения с мошенниками

09:54, 15 июля 2025, ПАИ

Жители Пскова и Печор потеряли более 6 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или финансовых организаций. Под предлогом перевода средств на «безопасные счета», предотвращения несанкционированного списания или обещания дополнительного заработка в интернете они завладевали сбережениями граждан. Также зафиксированы случаи обмана при покупке товаров, включая запчасти для самокатов, на интернет-площадках.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, обстоятельства выясняются. Полиция призывает жителей региона проявлять бдительность при общении с неизвестными по телефону или в интернете и не поддаваться на уловки аферистов.