На мосту через реку Чёрную в Псковском районе завершён монтаж балок

11:48, 15 июля 2025, ПАИ

В Псковском районе на 54-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Чёрную. На сегодняшний день подрядной организацией выполнены работы по монтажу балок пролётного строения, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Капитальный ремонт моста через реку Чёрную стартовал в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь он продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ по устройству гидроизоляции, мостового полотна, асфальтобетонного покрытия и установке барьерного и перильного ограждения. Затем будет выполнено укрепление откосов насыпи, а также для обеспечения безопасности пешеходов будет устроен тротуар.

Ранее на объекте строители провели работы по устройству временной объездной дороги, демонтировали существующий мостовой переход и провели работы по устройству опор. Новый мост протяженностью 34,5 п. м будет иметь свайное основание, мостовое полотно из предварительно напряженных балок. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 185 млн рублей.

Работы выполняет подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок завершения работ по контракту – сентябрь 2025 года.