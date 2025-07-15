Тонны корма для собак и кошек не пропустили через госграницу в Псковской области

14:26, 15 июля 2025, ПАИ

6,7 тонны кормов для собак и кошек не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Нидерландов в Узбекистан. В ходе проверки инспекторы обнаружили расхождения в документации. Выяснилось, что данные о транспорте и пломбировании груза не соответствовали заявленной информации в товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате.

Транзит кормов через таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили. Груз возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.