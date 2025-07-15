Тонны корма для собак и кошек не пропустили через госграницу в Псковской области
6,7 тонны кормов для собак и кошек не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли из Нидерландов в Узбекистан. В ходе проверки инспекторы обнаружили расхождения в документации. Выяснилось, что данные о транспорте и пломбировании груза не соответствовали заявленной информации в товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате.
Транзит кормов через таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили. Груз возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.
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