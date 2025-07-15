Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Жителей Опочецкого муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Мужество жителей Опочецкого края навсегда вписано в героическую летопись Псковской области. С огромной благодарностью и теплом мы чествуем наших ветеранов. Вспоминаем героев, павших в боях за свободу нашей земли, и тех, кто выстоял в тяжёлые годы оккупации», – подчеркнул глава региона в своём Telegram-канале.
Он также поздравил жителей округа с праздником. «Пусть этот день наполнит ваши сердца гордостью за наше прошлое и верой в наше будущее», – отметил губернатор.
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