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Общество

Зампред Псковской гордумы поздравил с 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД

Торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования 4-го гвардейского зенитного ракетного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, состоялось сегодня в псковском Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Владимир Воробьёв. Фото: ПГД

От имени депутатов Псковской городской Думы поздравил военнослужащих со знаменательной датой заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.

«Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, я уверен, что ваш полк, опираясь на богатые традиции и опыт прошлых поколений, с честью справится со всеми поставленными задачами», – подчеркнул он.

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