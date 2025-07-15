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Общество

Несколько зданий останутся без водоснабжения в Великих Луках 16 июля

Несколько зданий останутся без водоснабжения в Великих Луках 16 июля в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улицах 3-й Ударной Армии – Печорской, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Фото: ПАИ

Воды не будет с 09:00 на улице Печорской, 12/60, 19, 23 (АРУ), улице Мурманской, 30, 16 (ИП Леничев Ю. Г.), 28/5 (ИП Леничев Ю. Г.), улице Печорской (площадка № 2 ООО «Силовые машины – завод Реостат» + котельная + спортивный комплекс), БОСК – первый ввод с улицы Мурманской, на улице Мурманской (ООО «Созидатель» у БОСКа), улице Мурманской (СУ-86), улицах Мурманской – Северной (автосервис).

Водоснабжение восстановят после окончания работ.

Ранее сообщалось, что 15 и 17 июля часть домов на Запсковье останется без горячей воды.

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