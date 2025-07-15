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Общество

Капремонт проведут в Пушкиногорской школе искусств до конца года

Капитальный ремонт проведут в школе искусств имени С. С. Гейченко в Пушкинских Горах. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен провести демонтажные работы внутри здания, выполнить устройство наружной теплоизоляции, армирование кладки стен и других конструкций на цокольном этаже, уплотнение грунта, устройство водосточной системы на кровле, окраску фасадов. Кроме того, в здании установят новые дверные и оконные блоки, заменят полы, проведут косметический ремонт, выполнят прокладку трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации.

Срок выполнения капитального ремонта – до 31 декабря 2025 года. Сумма контракта составляет более 27 миллионов рублей.

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