Капремонт проведут в Пушкиногорской школе искусств до конца года
Капитальный ремонт проведут в школе искусств имени С. С. Гейченко в Пушкинских Горах. Информация размещена на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен провести демонтажные работы внутри здания, выполнить устройство наружной теплоизоляции, армирование кладки стен и других конструкций на цокольном этаже, уплотнение грунта, устройство водосточной системы на кровле, окраску фасадов. Кроме того, в здании установят новые дверные и оконные блоки, заменят полы, проведут косметический ремонт, выполнят прокладку трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации.
Срок выполнения капитального ремонта – до 31 декабря 2025 года. Сумма контракта составляет более 27 миллионов рублей.
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