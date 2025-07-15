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Общество

Законопроект об увеличении штрафов за навязывание услуг одобрила Госдума в I чтении

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг до одного миллиона рублей. Об этом стало известно 15 июля из сообщения на сайте Государственной Думы.

Согласно законопроекту, административная ответственность за навязывание гражданам приобретения дополнительных товаров, работ, услуг или заключение иных договоров, обязывающих потребителя приобрести эти товары или услуги в будущем, может быть усилена.

Максимальный размер штрафа для физических лиц может быть увеличен с четырёх тысяч до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 40 тысяч до миллиона рублей.

7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных товаров и автоматического согласия на услуги, пишут «Известия». Согласно закону, продавец не имеет права предоставлять платные дополнительные услуги без ведома потребителя. Если они были оказаны без согласия клиента, тот может отказаться от оплаты и потребовать возврата денег.

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