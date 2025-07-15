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Общество

Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги РФ

Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги РФ для регулирования их популяции, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В сообщении отмечается, что в Саратовской области, расположенной на левом берегу Волги, ежегодно наблюдается сезонная миграция сайгаков из Казахстана, занесённых в Красную книгу. В этом году в регион прибыло около миллиона особей.

Высокая численность сайгаков наносит ущерб сельскохозяйственным угодьям, пастбищам и сенокосам, а также снижает доступность водопоев. В связи с этим правительство области обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой исключить волго-уральскую популяцию сайгаков из Красной книги. В июле экспертная комиссия поддержала это предложение.

Однако популяция сайгаков, обитающих в Северо-Западном Прикаспии, остаётся под охраной. На основании решения федеральной комиссии аналогичное решение принято и на региональном уровне. Сейчас министерство готовит нормативные акты для внесения изменений в Красную книгу Саратовской области.

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