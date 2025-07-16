Не начинать новых дел советует сегодня народный календарь

07:36, 16 июля 2025, ПАИ

Христиан Мокия и Марка вспоминают сегодня, 16 июля, пишет calend.ru. Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники схватили их и пытались заставить поклоняться идолам. Согласно преданию, когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражами вышел маленький ребёнок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк ещё больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

На Руси этот день считался несчастливым, поэтому советовали не начинать новых дел и проявлять во всём осторожность. Этот день ещё принято было называть Стожары – так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу, если же его видно не было – в лес не стоило и отправляться, всё равно вернёшься ни с чем.

В это время торопились с сенокосом, ведь если не успеть до периода дождей, то запасти достаточного количества корма на зиму не получится.

В этот день часто случались грозы. Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. А если в этот день комары и мошки вились кругами, то это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.