Госдума ужесточает ответственность банков за нарушение прав потребителей финуслуг

10:39, 16 июля 2025, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений, пишет «Прайм».

Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Согласно пояснительной записке, он направлен на повышение уровня защиты прав потребителей и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов.

Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно.

По мнению разработчиков, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. В связи с этим законопроектом предлагается устанавливать такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и ввести вместо максимальных минимальные размеры штрафов.

В результате штраф за нарушение соответствующих законов и актов составит до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок – до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей.

Согласно пояснительной записке, фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения. При этом будет учитываться количество совершенных банком операций и сделок, заключенных договоров, по которым потребителям были или могут быть причинены убытки, а банк получил доход. Также будет приниматься в расчет доля таких операций, сделок и договоров у банка на последнюю отчетную дату квартала.

Кроме того, предусматривается, что с банка, действующего от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации, штраф может быть взыскан в случае введения клиента в заблуждение или отсутствия его согласия на заключение договора финансовых услуг.

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку намерен ко второму чтению уточнить редакцию законопроекта, поскольку предлагаемый в нем подход «создает предпосылки для возникновения коррупционной составляющей при принятии решений». В своем заключении комитет отмечает, что определенные в законопроекте виды нарушений, за которые будут взиматься столь высокие штрафы, носят общий характер и не обусловлены конкретным видом и тяжестью нарушения. Это может создать риски несоразмерного применения штрафов, допускает комитет.