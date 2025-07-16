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Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за кражу электровелосипеда

Великолучанин отправится в колонию за кражу электровелосипеда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В марте во дворе дома на улице Дружбы в Великих Луках мужчина тайно похитил принадлежащий потерпевшей электровелосипед, пока та находилась в магазине. Действиями подсудимого потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб.

Приговором суда великолучанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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