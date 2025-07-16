Реставраторы из Москвы подарят Себежу несколько сказочных скульптур

15:58, 16 июля 2025, ПАИ

Реставраторы из Москвы - семья Михаила и Алины Барановых - подарят Себежу несколько сказочных скульптур, сообщает газета «Призыв».

Подарок готовится в честь празднования дня освобождения Себежа. Михаил Баранов уже приступил к работе. Скульптуры из сказки о царе Салтане он делает из дерева с помощью топора и бензопилы.

Какие именно персонажи появятся в парке на берегу городского озера, станет известно позже.