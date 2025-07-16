Реставраторы из Москвы подарят Себежу несколько сказочных скульптур
Реставраторы из Москвы - семья Михаила и Алины Барановых - подарят Себежу несколько сказочных скульптур, сообщает газета «Призыв».
Подарок готовится в честь празднования дня освобождения Себежа. Михаил Баранов уже приступил к работе. Скульптуры из сказки о царе Салтане он делает из дерева с помощью топора и бензопилы.
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