Ретроградный Меркурий: не устраиваемся на новую работу и ждём бывших

16:56, 16 июля 2025, ПАИ

Об особенностях ближайших трёх недель рассказывает астролог Наталья Баранова.

Никогда такого не было и вот опять: нас ждёт период ретроградного Меркурия. На этот раз он продлится с 18 июля по 11 августа, но, как обычно, процессы начинают ощущаться за три дня до его начала.

Лично я давно разжаловала эту планету из демонов, способных нам навредить. В последнее время упоминала о его грядущей ретроградности, а она бывает три-четыре раза в год, лишь парой абзацев в ежемесячном прогнозе.

Но сегодня я решила отступить от привычной схемы. Во-первых, провела небольшой опрос в своем сообществе, и подписчики попросили написать отдельный пост. Во-вторых, у каждого периода ретроградности Меркурия есть свои особенности, и я решила, что о них стоит рассказать.

Как у человека всегда есть определенный жизненный контекст, на фоне которого происходят те или иные события, так и растиражированный ретроградный Меркурий поворачивает вспять на фоне других астрологических процессов. Все в сумме создаёт свой энергетический контекст.

Представьте, вы пришли устраиваться на новую работу сразу после развода с мужем, один стресс накладывается на другой и оказывает влияние на процесс адаптации. Или у вас в семье всё хорошо, но на работе шеф «разводится» со своим бизнес-партнером, и это создает лишнее напряжение или даже ведет к реорганизации конторы. Мы всегда находимся в рамках каких-то внешних или внутренних обстоятельств, которые на нас влияют.

Период ретроградного Меркурия не подразумевает опасностей и катаклизмов, у него просто есть свои особенности, которые стоит учитывать, если мы хотим, чтобы наши дела складывались продуктивно. В такой период мы можем столкнуться с большим количеством мелких накладок, ошибок, задержек и проволочек.

К примеру, если я планирую путешествие, то все вопросы с покупкой билетов и бронированием жилья стараюсь решить до периода ретроградности Меркурия. Если все-таки сделать это не получилось, то более тщательно читаю отзывы, задаю уточняющие вопросы. Потому что на ретроградном Меркурии как раз вылезает всякая «неучтёнка». Например, хозяйка квартиры «забыла» вам сообщить о неработающей микроволновке или об отключении горячей воды.

По этой же причине в такой период советуют не заключать новые контракты, тщательно проверять всю поступающую информацию, так как риск ошибок и искажений увеличивается, не запускать новые проекты. Что касается последнего пункта, конечно, категорического запрета нет. Просто имейте в виду, что на раскрутку может уйти больше времени, проект будет двигаться с пробуксовками, больше рисков, что возникнут непредвиденные ситуации. Если вас это не смущает, дерзайте.

Продуктивным вариантом использования энергий ретроградности будет возвращение к старым, недоработанным, заброшенным проектам. Вы можете буквально вдохнуть в них новую жизнь, посмотреть под новым углом. Ретроградность всегда предполагает некую ретроспективу, взгляд в прошлое и обращение вовнутрь. Поэтому все процессы с приставкой «пере» – пересдача, пересмотр, переделка, пересборка – идут на ура.

Я, к примеру, очень люблю на ретроградном Меркурии перебирать шкафы, находить забытые вещи и давать им вторую жизнь. Один мой знакомый в такой период открыл бизнес по реставрации старой мебели и продаже антиквариата. Дважды попал в символизм: давно хотел, но не решался, и выбрал саму тематику ретро.

Теперь об особенностях нынешнего периода ретроградности Меркурия. Меркурий образует благоприятный аспект с Венерой, поэтому можно ожидать возвращения бывших партнёров. Это касается как личной жизни, так и деловой. Можете сами попробовать возобновить старые связи, если считаете, что процесс взаимодействия будет продуктивным. Можете также подготовить деловые предложения для старых клиентов, попробовать сбыть залежалый товар или устроить распродажу.

Если возвращаетесь к старым проектам, особенно хорошо выстрелят связанные с детской темой, творчеством, дизайном, искусством. Можно также возвращаться к написанию книг, ведению блогов, к любому проекту, который можно назвать авторским.

Хорошо пойдут занятия психотехниками, которые связаны с установлением контакта со своим внутренним ребенком, работой с самооценкой, проявленностью, ораторским мастерством, развитием личного бренда.

Больше всего период нынешней ретроградности затронет Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов.

Самой непродуктивной окажется как раз текущая неделя – с 14 по 20 июля. В ретроградное движение разворачивается еще и тяжеловес Сатурн. Со скрипом пойдут все дела, связанные с оформлением документов, получением справок, обращением в госорганы, оформлением сделок с недвижимостью. Их лучше перенести.

Также эта неделя крайне неудачна для устройства на новую работу. В целом весь период до 12 августа плохо подходит для перемен в профессиональной сфере.

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