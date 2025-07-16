10-летний мальчик ушёл из лагеря в Гдовском районе и пропал
10-летний Никита Юткин ушёл из лагеря в посёлке Ямм Гдовском районе и пропал, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Мальчик потерялся сегодня, 16 июля. Он был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрный штаны, на ногах, предположительно, были белые кроссовки.
Рост пропавшего 140 см, волосы тёмно-русые, глаза каре-зелёные, нормального телосложения.
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16 июля 2025
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