10-летний мальчик ушёл из лагеря в Гдовском районе и пропал

16:51, 16 июля 2025, ПАИ

10-летний Никита Юткин ушёл из лагеря в посёлке Ямм Гдовском районе и пропал, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Мальчик потерялся сегодня, 16 июля. Он был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрный штаны, на ногах, предположительно, были белые кроссовки.

Рост пропавшего 140 см, волосы тёмно-русые, глаза каре-зелёные, нормального телосложения.