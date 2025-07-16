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Общество

Причину кровоточивости десен при чистке зубов назвала стоматолог

Кровоточивость дёсен – одна из наиболее распространённых жалоб, с которым пациенты обращаются к стоматологам. Многие люди не придают значения появлению крови при чистке зубов или приёме пищи, но за этим симптомом могут скрываться серьёзные воспалительные процессы в полости рта. Об этом рассказала ведущий стоматолог-терапевт Ольга Альбова в интервью «Известиям».

По словам эксперта, основная причина кровоточивости дёсен – зубной налёт, в котором размножаются болезнетворные микроорганизмы. «Из-за налёта и микроорганизмов в полости рта образуется кариес. Если мы предотвращаем чрезмерное размножение микроорганизмов, то кариеса не будет», — пояснила Ольга Альбова.

Воспаление дёсен начинается с образования налёта. На ранней стадии заболевание называется гингивитом, который проявляется покраснением, отёком и кровоточивостью дёсен. Если не начать лечение на этом этапе, гингивит может перейти в пародонтит – более серьёзное заболевание, при котором разрушаются ткани вокруг зуба, появляется подвижность зубов и, в запущенных случаях, их выпадение.

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