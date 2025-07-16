Почти треть отравлений жителей Псковской области закончилась летальным исходом в первом квартале года

20:13, 16 июля 2025, ПАИ

106 острых отравлений зарегистрировано среди населения Псковской области за первое полугодие 2025 года, из них 34 (32,1 %) с летальным исходом. Данные токсикологического мониторинга опубликовала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Наиболее часто отравления регистрируются в Пскове, Псковском районе, Великих Луках. Среди мужчин зарегистрировано 60 отравлений, среди женщин – 46 (56,6 % и 43,4 % соответственно).

Основной причиной отравления становится злоупотребление лекарственными препаратами, отравления спиртсодержащей продукцией, на третьем – наркотическими веществами. Кроме того, зарегистрированы два отравления пестицидами, отравление окисью углерода, два отравления от действия разъедающих веществ, один человек (школьник) пострадал от укуса змеи.

Наиболее частая причина летальных исходов – отравление спиртсодержащей продукцией, зарегистрировано 23 летальных исхода, в том числе от употребления этанола – 21, суррогата алкоголя и метанола – по одному случаю. При отравлении наркотическими веществами зарегистрировано 11 летальных исходов, в том числе от отравления метадоном – шесть случаев, другими синтетическими наркотиками – четыре случая, другими и неуточнёнными психодислептиками – один случай.

В возрастной структуре отравлений преобладает взрослое население.

Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрировано 24 отравления. Основной причиной отравлений послужил ошибочный приём лекарственных препаратов – 19 отравлений и отравления другими мониторируемыми видами – пять. Все случаи закончились благоприятным исходом. Отравления спиртсодержащей продукцией и наркотическими веществами среди детей не зарегистрированы.

Среди подросткового населения (15–17 лет) зарегистрировано шесть отравлений, из которых четыре – отравления спиртсодержащей продукцией, два – лекарственными препаратами. Все случаи закончились благоприятным исходом.

В разрезе социальных групп по-прежнему среди пострадавших чаще встречаются безработные. Обстоятельство отравления наиболее часто бывает случайное (с целью опьянения или ошибочный приём, при самолечении, побочном действии лекарств или их непереносимости и др.), реже – преднамеренное или неопределённое.

Массовые и групповые отравления не зарегистрированы.