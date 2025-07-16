Комнаты психологической разгрузки создадут в медучреждениях Псковской области

22:29, 16 июля 2025, ПАИ

В медицинских учреждениях Псковской области будут созданы комнаты психологической разгрузки. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения региона, который опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Комнаты психологической разгрузки планируется оборудовать кушетками или креслами для релаксации с подлокотниками и подголовниками, а также видео- и аудиооборудование, включая телевизор, музыкальный центр и видеотеку.

Кроме того, необходимо предусмотреть оборудование для ароматерапии, включающее набор масел с аромалампой, а также набор первой медицинской помощи с лекарствами.