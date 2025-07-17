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День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля

День основания морской авиации Военно-Морского Флота России отмечают сегодня, 17 июля. Праздник установили приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года, пишет calend.ru.

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские лётчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолёта М-9 с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолётами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.

На современном этапе развитие морской авиации идёт в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и продолжительности полёта, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой устойчивости.

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