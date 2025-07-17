Иконописца Андрея Рублёва поминают православные 17 июля

08:49, 17 июля 2025, ПАИ

Иконописца Андрея Рублёва поминают православные сегодня, 17 июля. Православная церковь канонизировала его в лике святых, пишет calend.ru.

Биографические сведения об Андрее Рублёве очень скудны. Известно лишь, что он происходил из семьи ремесленников, в сознательном возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре.

Андрей Рублёв руководил росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, участвовал в росписи Успенского собора во Владимире, Благовещенского собора в Москве. Самый известный шедевр иконописца – «Троица».

Также ему приписывают несколько других работ: часть миниатюр «Евангелия Хитрова», некоторые иконы Благовещенского собора, «Спас в силах», иконы «Владимирская Богоматерь», фрески Успенского собора в Звенигороде. Уже при жизни Андрея Рублёва многие его иконы почитались как чудотворные.

Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», – замечали люди.

Также почитали овёс, о котором уважительно говорили: «Батюшка овёс до половины урос». Зато гречиха только-только начинала всходить. «Овёс в кафтане, а на грече и рубахи нет», – шутили крестьяне.

Если в этот день шёл дождь, его называли «андреевским». По погоде судили: «Каков Андрей Налива – таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях жёлтые листья, это предвещало раннюю осень.