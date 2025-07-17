Очередной гуманитарный груз отправили из Псковской области в зону СВО

10:46, 17 июля 2025, ПАИ

Центр добровольчества Опочецкого муниципального округа организовал несколько отправок гуманитарной помощи и лесоматериалов для военнослужащих в зону проведения СВО, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

«Выражаю благодарность всем жителям и предпринимателям округа за вашу постоянную поддержку. Вместе мы делаем большое дело и помогаем нашим парням приближать победу, которая, однозначно, будет за нами. Сплочённость и единство – вот что делает нас сильнее», – отметил Юрий Ильин.