Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исполнилось два года со дня образования представительства правительства Псковской области в Москве

17 июля исполнилось два года со дня образования представительства правительства Псковской области в Москве, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«За это время наш московский офис стал значимой площадкой для проведения деловых встреч, совещаний, переговоров и мероприятий. Это позволяет тесно и оперативно взаимодействовать с федеральными ведомствами и министерствами, общественными организациями, нашими партнёрами», - отметил глава региона.

На площадке представительства работает филиал Фонда инвестиционного развития области, который занимается привлечением крупных инвесторов. Он осуществляет проектную деятельность – консультирует и сопровождает инвестпроекты региона при получении мер поддержки на федеральном уровне.

Представительство оказывает поддержку в проведении в Москве патриотических мероприятий, посвящённых нашим региональным памятным датам. «Мы делаем это, чтобы жители области и представители нашего землячества даже вдали от дома чувствовали нашу поддержку и причастность к своей малой Родине», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

МЧС показало фото уплывающего после ливня моста в Гдовском районе
17 июля 2025

Состоялась 39-я сессия Псковской городской Думы
17 июля 2025

Как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия, рассказали псковичам
17 июля 2025

В России внедряют новую форму среднего профобразования
17 июля 2025

Опубликована программа празднования годовщины освобождения Красногородского района
17 июля 2025

На каких пляжах Псковской области нельзя купаться, выяснили специалисты
17 июля 2025

Главную задачу наставников программы «Герои земли Псковской» назвал Александр Котов
17 июля 2025

Темпы догазификации в Псковской области оценил Александр Котов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...