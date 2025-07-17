Исполнилось два года со дня образования представительства правительства Псковской области в Москве

11:03, 17 июля 2025, ПАИ

17 июля исполнилось два года со дня образования представительства правительства Псковской области в Москве, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«За это время наш московский офис стал значимой площадкой для проведения деловых встреч, совещаний, переговоров и мероприятий. Это позволяет тесно и оперативно взаимодействовать с федеральными ведомствами и министерствами, общественными организациями, нашими партнёрами», - отметил глава региона.

На площадке представительства работает филиал Фонда инвестиционного развития области, который занимается привлечением крупных инвесторов. Он осуществляет проектную деятельность – консультирует и сопровождает инвестпроекты региона при получении мер поддержки на федеральном уровне.

Представительство оказывает поддержку в проведении в Москве патриотических мероприятий, посвящённых нашим региональным памятным датам. «Мы делаем это, чтобы жители области и представители нашего землячества даже вдали от дома чувствовали нашу поддержку и причастность к своей малой Родине», - подчеркнул Михаил Ведерников.