В России внедряют новую форму среднего профобразования

12:00, 17 июля 2025, ПАИ

Закон, который повысит уровень практической подготовки выпускников среднего профессионального образования (СПО), приняли депутаты Госдумы РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Закон подразумевает появление новой формы СПО – профессионалитет. Работодатели получают возможность принимать участие в управлении учебным заведением и организации образовательной деятельности на всех этапах, включая практические занятия.

Обязательным для выпускников такой формы будет являться сдача демонстрационного экзамена, который проходит в условиях и на оборудовании, приближённых к конкретному производству. По мнению депутатов, это позволит работодателям оценить навыки и возможности студентов.