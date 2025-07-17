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Общество

В России внедряют новую форму среднего профобразования

Закон, который повысит уровень практической подготовки выпускников среднего профессионального образования (СПО), приняли депутаты Госдумы РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Фото: ПАИ

Закон подразумевает появление новой формы СПО – профессионалитет. Работодатели получают возможность принимать участие в управлении учебным заведением и организации образовательной деятельности на всех этапах, включая практические занятия.

Обязательным для выпускников такой формы будет являться сдача демонстрационного экзамена, который проходит в условиях и на оборудовании, приближённых к конкретному производству. По мнению депутатов, это позволит работодателям оценить навыки и возможности студентов.

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