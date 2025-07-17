Подъезд к Чудскому озеру асфальтируют в гдовской деревне Тишино

16:50, 17 июля 2025, ПАИ

770 метров нового асфальта к деревне Тишино в Гдовском районе укладывают рабочие. Как сообщает газета «Гдовская заря», сегодня ведётся укладка второго выравнивающего слоя.

«Теперь на озеро в эту сторону стало ездить гораздо комфортнее. Асфальт до самого берега не доходит – от твёрдого нового покрытия дорога переходит в гравийку», – уточняет издание.

Работы по региональной программе «Развитие транспортной системы» выполняет подрядная организация из Пскова ООО «ДРФ 60». На объектах работает до 10 рабочих, асфальтоукладочный комплекс (укладчик и три катка) и 15 самосвалов.

Эта же организация выполнит и работы по замене асфальта на улице Фабрициуса в Гдове.