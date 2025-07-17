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Общество

Как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия, рассказали псковичам

Оценка нуждаемости при назначении единого пособия проводится при назначении единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми. Как она проходит, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

Оценка нуждаемости проверяет доход, полученный за 12 месяцев до подачи заявления на единое пособие, а также имущество семьи.

В составе семьи учитывают двух родителей или одного, если семья неполная, несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей до 23 лет, если они студенты очной формы обучения.

Есть ряд критериев, по которым оценивают имущество. Также в оценку имущества включают нежилые помещения, мотоциклы, катера, гаражи и земельные участки.

В доход семьи входит любой заработок, в том числе стипендия, пенсия, доход от банковских вкладов и операций с ценными бумагами, выигрыш в лотерею.

Подробнее об оценке нуждаемости читайте в карточках «Объясняем.рф».

  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • ​Псковичам рассказали, как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия
    Фото: Портал «Объясняем.рф»

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