Как проходит оценка нуждаемости при назначении единого пособия, рассказали псковичам

12:12, 17 июля 2025, ПАИ

Оценка нуждаемости при назначении единого пособия проводится при назначении единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми. Как она проходит, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

Оценка нуждаемости проверяет доход, полученный за 12 месяцев до подачи заявления на единое пособие, а также имущество семьи.

В составе семьи учитывают двух родителей или одного, если семья неполная, несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей до 23 лет, если они студенты очной формы обучения.

Есть ряд критериев, по которым оценивают имущество. Также в оценку имущества включают нежилые помещения, мотоциклы, катера, гаражи и земельные участки.

В доход семьи входит любой заработок, в том числе стипендия, пенсия, доход от банковских вкладов и операций с ценными бумагами, выигрыш в лотерею.

Подробнее об оценке нуждаемости читайте в карточках «Объясняем.рф».