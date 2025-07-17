Великолукский лучник вышел в финал первенства России

12:15, 17 июля 2025, ПАИ

Великолукский лучник Илья Силаев вышел в финал первенства России, которое проходит в Новосибирске. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Вчера, 17 июля, Силаев завершил квалификационный раунд на четвёртом месте. Сегодня, 17 июля, он прошёл четыре стадии плей-офф, обыграв представителей Приморья, Краснодарского края, Свердловской области и Москвы. В своём лучшем спарринге в 1/8 финала Силаев показал результат 148 очков из 150 возможных.

В финале, который пройдёт завтра, 18 июля, великолучанин сыграет с Никитой Клюквиным из Башкортостана. Напомним, что недавно Силаев выиграл бронзу российского первенства.

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