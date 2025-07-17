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Великолукский лучник вышел в финал первенства России

Великолукский лучник Илья Силаев вышел в финал первенства России, которое проходит в Новосибирске. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Илья Силаев. Фото предоставил сам спортсмен

Вчера, 17 июля, Силаев завершил квалификационный раунд на четвёртом месте. Сегодня, 17 июля, он прошёл четыре стадии плей-офф, обыграв представителей Приморья, Краснодарского края, Свердловской области и Москвы. В своём лучшем спарринге в 1/8 финала Силаев показал результат 148 очков из 150 возможных.

В финале, который пройдёт завтра, 18 июля, великолучанин сыграет с Никитой Клюквиным из Башкортостана. Напомним, что недавно Силаев выиграл бронзу российского первенства.

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