Три учебных заведения Псковской области выиграли в фестивале «Футбол в школе»

15:39, 17 июля 2025, ПАИ

Три учебных заведения Псковской области одержали победу в шестом сезоне всероссийского фестиваля «Футбол в школе», сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Участниками фестиваля в этом году стало порядка 6 400 школ и более 1,4 млн человек. В рамках фестиваля участники провели 21 333 активности: конкурсы, турниры, классные часы, викторины и эстафеты. Все конкурсы и соревнования необходимо было организовать на базе собственной школы или детского сада. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчёты на портал всероссийского фестиваля в личный кабинет участника. Там же начислялись баллы за проведенные активности.

В Псковской области победу в номинации «Дошкольная образовательная организация» одержал островский детский сад «Радуга». Среди школ с количеством обучающихся 300 человек и более выиграла псковская школа № 5. Кроме того, приз среди школ, не участвующих в проекте «Футбол в школе», получила школа № 3 из Порхова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».