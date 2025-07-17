Отделение Соцфонда не учитывает доходы от подработки подростков при назначении единого пособия

16:41, 17 июля 2025, ПАИ

Отделение Соцфонда по Псковской области не учитывает доходы от подработки подростков при назначении единого пособия, сообщили ПАИ в учреждении.

«Официальный доход от трудовой деятельности подростков до 18 лет не включается в общий доход семьи при назначении или продлении единого пособия, если дети учились в школе, очно в вузе или среднем специальном учебном заведении не менее 6 месяцев в расчетном периоде. Напомню, отсчет расчетного периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления и составляет 12 месяцев», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Факт обучения ребенка родителю нужно подтвердить отметкой в соответствующей графе при заполнении заявления на единое пособие на портале госуслуг. Затем в течение 10 рабочих дней представить в любой офис клиентской службы отделения СФР справку с места учебы.

Однако эти правила не распространяются на доходы школьников и студентов от самозанятости — они по-прежнему учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Также в расчет берутся доходы студентов-очников от 18 до 23 лет, включая их стипендию и заработок.

По данным регионального отделения, единое пособие в Псковской области получают родители 45 тысяч детей. Напомним, выплата назначается семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума на душу населения (17 556 рублей) и имущество в пределах установленной нормы.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, получать его можно на каждого из детей в возрасте до 17 лет.

Размер назначенной выплаты зависит от материального положения семьи и может составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. В Псковской области величина прожиточного минимума на ребёнка установлена в размере 17 029 рублей, соответственно сумма выплат на детей варьируется от 8 514 рублей 50 копеек до 17 029 рублей.