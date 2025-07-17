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Происшествия

Псковичу вынесли приговор за убийство по неосторожности

Обвинительный приговор вынес Печорский районный суд в отношении псковича, который совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Во время новогодних праздников в одной из деревень Палкинского округа к мужчине, отдыхающему на даче, зашёл нетрезвый сосед. Во время застолья случился конфликт, который спровоцировал сам потерпевший – он ударил гостя ногой и попытался ударить ещё раз, но подсудимый нанёс ему удары в шею и лицо. Хозяин дачи получил тяжкий вред здоровью и позже скончался от полученных травм.

Подсудимый частично признал вину, раскаялся в преступлении и явился с повинной. Суд при вынесении приговора также учёл противоправность действий потерпевшего. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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