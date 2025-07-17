Михаил Ведерников поздравил жителей Себежского округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18:49, 17 июля 2025, ПАИ

Жителей Себежского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Себежане бережно хранят память об отцах, дедах и прадедах, отдавших жизнь за будущее своих детей и внуков. Стойкость духа, безграничная преданность Родине и самоотверженность защитников Отечества и сегодня остаются для нас примером истинного патриотизма», – сказал глава региона.

Он пожелал себежанам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Себежского округа и всей Псковской области. «Вечная слава защитникам нашего Отечества!» – добавил Михаил Ведерников.