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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Себежского округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жителей Себежского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Себежане бережно хранят память об отцах, дедах и прадедах, отдавших жизнь за будущее своих детей и внуков. Стойкость духа, безграничная преданность Родине и самоотверженность защитников Отечества и сегодня остаются для нас примером истинного патриотизма», – сказал глава региона.

Он пожелал себежанам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Себежского округа и всей Псковской области. «Вечная слава защитникам нашего Отечества!» – добавил Михаил Ведерников.

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