Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля
Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Крестный ход в июле совершает приход храма Преподобного Алексия, Человека Божия города Пскова.
Начало крестного хода в 10:00 от храма (город Псков, улица Советская, 100).
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