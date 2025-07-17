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Общество

Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Крестный ход в июле совершает приход храма Преподобного Алексия, Человека Божия города Пскова.

Начало крестного хода в 10:00 от храма (город Псков, улица Советская, 100).

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