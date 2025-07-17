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Общество

Принять участие в квесте «Этот город самый лучший» приглашают псковичей

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает жителей и гостей Пскова стать участниками квеста «Этот город самый лучший». Принять участие в мероприятии можно с 21 июля по 10 августа, сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

«23 июля жители Пскова празднуют День города. Специально к этому событию Региональный центр по сохранению исторической памяти библиотеки имени Курбатова и Туристский информационный центр Псковской области подготовили для вас увлекательное приключение. Погрузитесь в путешествие по историческим уголкам Пскова, откройте для себя его тайны и достопримечательности, сделайте яркие фотографии и проведите время с пользой и удовольствием!» – отметили организаторы.

В квесте могут принимать участие семьи, состоящие из взрослых (совершеннолетних) и детей любого возраста. Участие является бесплатным и не требует предварительной регистрации. Для участия в квесте необходимо: создать семейную команду и придумать ее название. Допускается использование слогана и/или девиза команды, пройти или проехать маршрут по указанным точкам, сделать необычные фотографии в указанных локациях ответить на вопросы. Затем требуется разместить фотографии и пост с ответами на вопросы в социальной сети «ВКонтакте» в личном или групповом профиле с интересным необычным слоганом. Страница участника должна быть открытой. Подробнее – по ссылке.

предусмотрены маршруты по знаковым точкам города: Псковский кремль, парк Куопио, Гремячая башня, Михайловская башня, Петровская башня, Покровская башня, Храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, памятник Савве Ямщикову, усадьба Н. А. Беклешова, памятник солдату Первой мировой войны, памятный знак псковичам-флотоводцам. Стартовать можно из любой точки маршрута.

Организаторы квеста – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова» и Туристский информационный центр Псковской области.

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