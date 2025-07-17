Строительство моста через Великую продолжается в Псковской области

21:18, 17 июля 2025, ПАИ

В Псковской области продолжаются работы по возведению моста через реку Великую. Порядка 40 рабочих и 11 единиц техники возводят объект с учётом особенностей местности, используя передовые материалы и технологии, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Уже завершены все подготовительные моменты, заложен фундамент и установлены три монолитные опоры. Сейчас в центре внимания – металлоконструкция постоянного моста. Для её установки нужно собрать пролётные строения и поочерёдно надвинуть их на опоры.

«В начале пролётного строения установлены гидравлические домкраты. Собирается на стапеле – на поддерживающей конструкции – пролётное строение, двигается гидравлическими домкратами. Дальше собирается следующий кусок пролётного строения и опять гидравлическими домкратами толкается», – отметил заместитель директора подрядной организации по осуществлению строительного контроля Александр Чуркин.

Конструкция состоит из балок разных форм и размеров общим весом примерно 60 тонн и свыше четырёхсот метров в длину.

Пуск движения по мосту запланирован на 2027 год. К этому времени нужно не только возвести все несущие и вспомогательные конструкции, но и покрасить их, а также доработать инженерные сети и благоустроить территорию вокруг них, сообщает телеканал.

Напомним, мост через Великую – это часть Северного обхода Пскова. Он возводится благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект призван разгрузить улично-дорожную сеть города, снизить аварийность и сохранить экологию города.